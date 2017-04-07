В Мордовии РАЙПО задолжало сотрудникам почти 900 тысяч рублей

Прокуратура Мордовии проверила исполнение трудового законодательства в Инсарском РАЙПО. В пресс-службе ведомства сообщили, что за январь — февраль этого года организация задолжала своим сотрудникам более 880 тыс. рублей.

После проверки руководитель привлечен к административной ответственности. Задолженность по заработной плате погашена в полном объеме.

Как сообщалось ранее, в Мордовии вынесли приговор мужчине, обвиняемому в попытке совершения кражи. Преступление едва не произошло в магазине в поселке Барашево.

Вор решил проникнуть в торговое помещение, предварительно разбив фонарь, установленный над входной дверью здания.

Источник: prokrm.ru