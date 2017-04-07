Волейболисты "Сарансккабеля" начинают борьбу в финале "Б" первой лиги чемпионата России

В Смоленской области стартовал первый тур финала "Б" чемпионата России – чемпионата ЦФО по волейболу среди команд первой лиги. Одним из участников турнира за 5-8 места станет "Сарансккабель-Мордовия". Команда из региона-13 поборется с командами "Полимер" (Десногорск), "Химик" (Россошь) и "Юниор" (Калуга).

Второй тур состоится с 27 по 30 апреля в Калуге.

Как сообщалось ранее, стал известен предварительный состав участников первенства III любительской лиги России. Среди заявленных команд будет и вновь созданный ФК "Саранск".

Помимо команды из Мордовии, в лигу заявлены: "Дзержинск" (Дзержинск), "Йошкар-Ола" (Йошкар-Ола), "Зенит-Ижевск-М" (Ижевск), "СДЮСШОР-Волга-М" (Ульяновск), ФК "Оренбург" (Оренбург), "Сызрань-2003-М-СШОР№2" (Сызрань), "Искра" (Энгельс), "Крылья Советов-М-ЦПФ" (Самара), "Академия-Лада-М" (Приморский), "Дорожник" (Каменка), "Торпедо" (Димитровград).