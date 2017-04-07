В Мордовии станут суровее наказывать тех, кто устраивает незаконные свалки

В Петербурге с 1 по 3 апреля прошел медиафорум Общероссийского народного фронта, на котором среди прочих обсуждались малые штрафы в 1-2 тысячи рублей за нарушение законодательства в области обращения с отходами. Собравшиеся журналисты, в том числе и из Мордовии, потребовали ужесточить наказание для тех, кто организует несанкционированные свалки мусора, а также заставить убирать мусор всех причастных к организации свалок, в том числе водителей мусоровозов.

В настоящее время Минприроды РФ подготовило законопроект о повышении размеров штрафов за незаконные свалки, он находится на рассмотрении в Госдуме. Ведомство рассчитывает, что штрафы возрастут уже в этом году.

Источник: izvmor.ru