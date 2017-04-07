В Саранске ищут двух девушек, укравших брюки

Полиция Саранска разыскивает двух девушек, которые подозреваются в краже брюк из магазина "СпортМастер" в ТРЦ "Сити-Парк" по адресу Волгоградская, 71. Преступление было совершено 4 апреля в промежутке между 18:31 и 18:41, сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

Приметы воровок:

- первой на вид 18-20 лет, среднего телосложения, рост 170-175 см, волосы светлые. Была одета: светло коричневая куртка, синие джинсы, на ногах черные ботинки. При себе имела темно-синюю спортивную сумку;

- второй на вид 18-20 лет, среднего телосложения, волосы темные. Была одета: черная куртка по пояс, синие джинсы. Была обута: черные ботинки.

Оперативники просят жителей города оказать помощь в розыске преступниц.

Источник: 13.мвд.рф