В. Волков: Кластерные программы вскоре будут определять научный потенциал регионов

Глава Мордовии Владимир Волков стал участником совещания, которое прошло в Москве под председательством первого заместителя главы администрации президента РФ Сергея Кириенко. Для участия в мероприятии были приглашены руководители субъектов РФ, входящих в Ассоциацию инновационных регионов страны.

В рамках собрания обсуждались вопросы научно-технического развития территорий, совершенствования механизмов поддержки стратегически важных отраслей. В том числе речь шла о поддержке кластерных программ, доказавших свою эффективность в регионах-инноваторах.

В Мордовии кластерный подход реализуется в нескольких отраслях, среди которых светотехника и волоконная оптика. Так, объем производства предприятий светотехнического кластера за 4 года вырос в два раза - до 10 млрд рублей. Создано более 2 000 рабочих мест, привлечено почти 5 млрд рублей инвестиций. В настоящее время доля инновационной продукции на предприятиях кластера составляет почти 50%.

В 2017 году в Мордовии планируют завершить работы по созданию Инжинирингового центра волоконной оптики на базе республиканского Технопарка.

"Вложение средств в кластерные программы мы рассматриваем как высокоэффективные инвестиции в стратегически важные отрасли развития. Именно они уже в ближайшем будущем будут определять научный и промышленный потенциал регионов", - подчеркнул Владимир Волков.

Источник: izvmor.ru