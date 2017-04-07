Телеканал "Россия-1" приехал в Мордовию для съемок фильма о Герое СССР Михаиле Девятаеве

В Мордовии трудится съемочная бригада федерального телеканала "Россия-1". В течение двух дней, 6 и 7 апреля журналисты подготавливают документальный фильм "Побег с Узедома", посвященный подвигу Героя Советского Союза, легендарного летчика из Мордовии М.П. Девятаева.

Накануне съемки прошли в Саранске, а сегодня журналисты отправились в Торбеево - на малую родину Михаила Петровича, где действует музей его имени.

Премьера фильма "Побег с Узедома" состоится в июле.

Как сообщалось ранее, в Саранске установят памятник Михаилу Девятаеву. Уже сделан ряд эскизов предстоящего монумента. Проект будет осуществляться вместе с Российским военно-историческим обществом.

Источник: izvmor.ru