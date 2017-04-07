Показатель годности мордовских призывников - самый высокий в России

По итогам 2016 года призывники Мордовии признаны самыми здоровыми по всей России. Показатель их годности - 84,4 %, о чем сообщил председатель военно-врачебной комиссии военного комиссариата РМ Виктор Якушкин.

У ребят из региона-13 теперь реже выявляются заболевания органов пищеварения, костно-мышечной системы. По-прежнему на высоком уровне остаются заболевания системы кровообращения, эндокринные заболевания (ожирения различной степени), органов дыхания (бронхиальная астма).

"Если при первичной постановке на воинский учет у будущих призывников показатель годности здоровья составляет 71-74%, то после проведения ряда реабилитационных и лечебных мероприятий состояние здоровья ребят значительно улучшается", - говорит Якушкин.

Источник: izvmor.ru