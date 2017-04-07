Жителя Атяшево осудят за смертельное избиение пенсионерки в подъезде

В Мордовии завершено расследование уголовно дела, обвиняемым по которому проходит 26-летний житель Атяшево. Парень обвиняется в смертельном избиении.

Как сообщили в пресс-службе мордовского Следкома, рано утром 5 января обвиняемый возвращался в квартиру, которую снимал в Саранске, когда в подъезде ему встретилась ранее незнакомая 75-летняя женщина. Межу ними из-за пустякового повода возникла ссора, в ходе которой мужчина несколько раз ударил пожилую женщину.

Соседи вызвали пострадавшей "скорую", которая срочно госпитализировала женщину. Однако спасти ее жизнь врачи не смогли – в тот же день она умерла от травматического шока.

Приговор убийце теперь должен вынести суд.

Источник: mordovia.sledcom.ru