Сотрудница УФСИН Мордовии вытащила тонущего ребенка из проруби

Сотрудница УФСИН Мордовии Любовь Рубежникова проявила настоящий героизм и спасла ребенка, который тонул в пруду. Она вышла на крыльцо частного дома, в котором находилась, и услышала неподалеку детский крик и просьбы о помощи.

Как сообщает пресс-служба республиканского УФСИН, Рубежникова перелезла через забор и увидела, что у соседей во дворе в пруду, вырытом для гусей, в проруби тонет маленький мальчик. Тут же находилась его сестра, которая плакала и звала на помощь.

Любовь бросилась к проруби и вытащила из него ребенка. Мальчик не дышал, его тело было синего цвета. Любовь сделала искусственное дыхание и прямой массаж сердца. Благодаря этому ребенок остался жив. Затем Рубежникова передала мальчика прибывшим по вызову врачам "скорой помощи".

В настоящее время жизнь ребенка вне опасности.

Источник: 13.fsin.su