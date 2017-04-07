В МЧС Мордовии призвали граждан не жечь сухую траву

В Мордовии продолжает гореть сухая трава. Ранее сообщалось, что накануне спасатели тушили огромное поле площадью в несколько гектар в пойме реки Инсар в Саранске. В пресс-службе ГУ МЧС по РМ проинформировали, что в том же Октябрьском районе возле поселка Озерный накануне выгорело более 1 километра сухостоя.

"Существует ошибочное мнение, что сжигание прошлогодней растительности помогает земле очиститься. На самом же деле огонь приносит природе только вред. Но хуже того, огонь зачастую угрожает самым различным постройкам в населенных пунктах", - рассказали в МЧС.

Сотрудники ведомства призывают жителей Мордовии ни в коем случае не жечь сухую траву.

Источник: 13.mchs.gov.ru