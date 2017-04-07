В Мордовии полиция искала каналы незаконной торговли людьми

Полиция Мордовии провела спецоперацию по перекрытию каналов незаконной миграции и торговли людьми. В пресс-службе МВД по РМ сообщили, что за несколько дней оперативниками выявлено 4 факта нарушения миграционного законодательства, проведено 45 проверок. Из них проверено 10 мест пребывания иностранных граждан, 6 строительных объектов, 3 транспортных средства, 2 места компактного пребывания иностранных граждан.

По результатам проведенных мероприятий выявлено 30 административных правонарушений миграционного законодательства. Кроме того, принято 2 решения о принудительном выдворении иностранных граждан за пределы России.

Источник: 13.мвд.рф