Семья Чижковых из Лямбирского района получит материальную помощь к Пасхе от главы Мордовии

В Мордовии 1604 семьи получат материальную помощь к празднику Пасхи от Главы региона Владимира Волкова. Ранее уже сообщалось, что денежные выплаты в размере по 800 рублей на одного ребенка положены многодетным семьям, в которых воспитываются четверо или более детей, а также одиноким мамам, имеющим двоих или более детей.

Одной из семей, которая получит помощь, является семья Чижковых из Большой Елховки Лямбирского района. В семье подрастают семеро несовершеннолетних детей - Маша, Антон, Аня, Соня, Ксюша, Лиза и Матвей.

Еще недавно семья ютилась в небольшой квартирке без газа, воды и отопления. С помощью республиканских властей Чижковы получили безвозмездную жилищную субсидию, на которую купили трехкомнатную благоустроенную квартиру.

"Наша семья очень благодарна руководству республики за чуткое и внимательное отношение к многодетным семьям, - говорят Чижковы. - Сейчас к празднику Пасхи в качестве выплат к Пасхе мы получим средства, на которые планируем купить для детей пасхальные подарки. Конечно, накроем праздничный стол, за которым соберется вся наша большая семья".

Источник: izvmor.ru