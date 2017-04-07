Три призывника из Мордовии выбрали альтернативную службу

Три призывника из Мордовии в 2017 году отправятся на альтернативную гражданскую службу. Они не захотели служить в воинских частях и выбрали другой путь.

Один призывник будет два года трудиться рабочим по комплексному обслуживанию и ремонту зданий в Самаре, второго призывника направят работать уборщиком территорий в Пансионат ветеранов войны и труда в Нижний Новгород. Третий юный солдат пройдет альтернативную службу в Энгельсском доме-интернате для престарелых и инвалидов, где будет трудиться санитаром-мойщиком.

В военном комиссариате РМ подчеркнули, что эти призывники выбрали альтернативную гражданскую службу по религиозным убеждениям.

Источник: izvmor.ru