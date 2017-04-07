В Саранске диктант по эрзянскому и мокшанскому языкам написали 500 человек

Около 500 человек написали в Саранске диктант на исконно мордовских языках - эрзянском и мокшанском. Всероссийская образовательная акция прошла в столице РМ на двух площадках в преддверии Всероссийского дня мордовских языков.

"Среди участников акции было много молодежи. В этом году был выбран текст, посвященный Герою Советского Союза М.П. Девятаеву, его диктовали преподаватели филологического факультета МГПИ им. М.Е. Евсевьева и МГУ им. Н.П. Огарева", - рассказала координатор Поволжского центра культуры финно-угорских народов Татьяна Рысева.

Оценки за диктант станут известны 14 апреля и будут опубликованы на сайте Поволжского центра.

Источник: izvmor.ru