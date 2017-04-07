"Мордовская столица" появится в Саратовской области

В селе Оркино Петровского района Саратовской области будет создана так называемая "мордовская столица". С такой инициативой выступил врио губернатора области Валерий Радаев.

Он отметил, что в селе компактно проживает мордва, которая сохраняет традиции предков. При этом глава области подчеркнул, что к селу должна быть проведена асфальтированная дорога. В ближайшее время Оркино станет площадкой для большого культурно-этнографического фестиваля.

Местные жители с энтузиазмом восприняли инициативы и стали наперебой предлагать свои идеи. В частности, позвучало предложение открыть в селе пекарню и производить хлеб.

Как сообщалось ранее, около 500 человек написали в Саранске диктант на исконно мордовских языках - эрзянском и мокшанском.

Источник: izvmor.ru