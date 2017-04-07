В Мордовии у 19-летнего студента аграрного колледжа нашли 7,6 грамм каннабиса

В Дубенках задержан 19-летний парень, при котором обнаружили наркотики. Учащийся аграрного колледжа имел при себе полимерный пакет с веществом растительного происхождения. Проведенная экспертиза показала, что вещество является каннабисом весом 7,6 грамм, передает пресс-служба МВД по РМ.

В ходе допроса молодой человек признался, что собрал коноплю на заброшенных полях и высушил для личного употребления.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело.

Как сообщалось ранее, Лямбирский районный суд вынес вердикт жителю Самары, который признан виновным в транспортировке большой партии наркотиков. В сентябре минувшего года он вез 465 таблеток психостимулятора "экстази" в пассажирском поезде Санкт-Петербург-Самара.

Источник: 13.мвд.рф