В Мордовии 82 призывника в 2017 году выбрали службу по контракту

С начала 2017 года 82 призывника из Мордовии отправились служить по контракту. В 2016 году на службу по контракту отправились 298 бойцов из региона-13, в том числе 44 выпускника высших учебных заведений.

Большинство парней служат в воинских частях, дислоцирующихся на территории Центрального военного округа. Отметим, что служба по контракту длится два года, а не один, как по призыву.

Контрактники, помимо денег, получают также соцпакет, включающий многочисленные льготы.

Как сообщалось ранее, три призывника из Мордовии в 2017 году отправятся на альтернативную гражданскую службу. Они не захотели служить в воинских частях и выбрали другой путь.

Источник: izvmor.ru