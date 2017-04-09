Низководные мосты в Мордовии освободились от воды

На территории Мордовии не осталось подтопленных паводком мостов.

По данным ГУ МЧС по РМ, мост в с. Русское Маскино Краснослободского района освободился от воды. Явных дефектов после подтопления нет, целостность конструкций не нарушена. Авто и пешеходное движение по мосту возобновлено.

Напомним, что в с. Русское Маскино паводовыми водами была отрезана ул. Замокша, где располагаются 27 жилых зданий. С целью доставки жителей, продуктов питания и необходимых вещей, была организована лодочная переправа.

Также в ведомстве подчеркивают, что подтопленных в результате весеннего половодья объектов на территории республики нет.

Как сообщалось ранее, в Мордовии проведут реконструкцию и ремонт пешеходных мостов на железнодорожных станциях.

Источник: Пресс-служба ГУ МЧС по РМ