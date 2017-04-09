 СКР по РМ возбудил уголовное дело по факту падения рабочих с 5 этажа

По прецеденту падения рабочих с высоты 5-ого этажа следственный комитет Мордовии возбудил уголовное дело по ст. "нарушение правил охраны труда, повлекшее по неосторожности гибель человека".

Напомним, что 22 марта 2017 года строители устанавливали карниз и водосточные трубы на фасаде квартирного здания. В какой-то момент грузоподъемная люлька с двумя работниками упала вниз. Пострадавших доставили медучреждение, где 28 марта скончался один из потерпевших.

На данный момент следователи устанавливают все обстоятельства происшествия.

Как сообщалось ранее, житель Мордовии увез 200 кг пшеницы на санках.

Источник: izvmor.ru