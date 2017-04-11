На ярмарках Саранска зерно и комбикорм будут продавать отдельно от других товаров

Власти Саранска задумались о новом подходе к организации торговли зерном и комбикормом на ярмарках города. В минувшую субботу сотрудники полиции тщательно досматривали габаритные мешки, чем вызывали недовольство некоторых покупателей. Однако большая часть посетителей ярмарки отнеслись к такой проверке с пониманием.

Сейчас машины, которые торгуют зерном и комбикормом, хаотично располагаются в зоне ярмарочной торговли. На очередном совещании в городской администрации было предложено организовать для них отдельную площадку на входе. Вокруг площадки установят специальное заграждение, что позволит сотрудникам полиции работать с большим комфортом.

Источник: adm-saransk.ru