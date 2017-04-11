Участница конкурса "Мисс ФК "Мордовия" возмущена выбором жюри

Яна Игошева, ставшая обладательницей титула "Мисс Футбольная семья" в конкурсе "Мисс ФК "Мордовия", выразила свое недовольство по поводу результатов конкурса. Напомним, что главный приз и титул завоевала Дарья Рокунова. Она является дочерью Владимира Рокунова - известного в недавнем прошлом футболиста "Светотехники" и "Биохимика", гвардейца ФК "Мордовия", а ныне преуспевающего специалиста сферы детско-юношеского футбола.

Игошева выложила на своей странице в соцсети "Инстаграм" общее фото участниц конкурса красоты и написала под ним: "За неделю каждая из вас поселилась в моем сердце! Ну и каждый из нас знает, кому и как досталась победа. Когда-нибудь в конкурсах начнут выигрывать красота, интеллект, а не связи. Девочки, красавицы, всем огромное спасибо и все были достойны этого звания, за маленьким исключением".

В телефонном разговоре Яна призналась, что считает выбор жюри предвзятым, и многие из участниц разделяют ее позицию.

Источник: izvmor.ru