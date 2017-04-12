Сергей Савочкин: ФК "Саранск" - это параллельный проект, а не фарм-клуб "Мордовии"

Наставник ФК "Саранск" Сергей Савочкин рассказал, как вновь созданный клуб готовится к сезону в первенстве МФС "Приволжье" и чемпионате Мордовии, а также озвучил цели на сезон.

"Подготовка к сезону идет полным ходом, до старта чемпионата времени остается все меньше и меньше. Вся запланированная работа проведена в срок, единственный нюанс – несколько ребят в процессе подготовительного периода получила микротравмы, которые не позволили полноценно провести работу. На самой первой встрече с ребятами я сказал, что будем закладывать определенный фундамент физической работы, который пригодится по ходу чемпионата. Без физических кондиций далеко не уедешь.

О том, что мы будем участвовать в первенстве и Кубке МФС "Приволжье" и в чемпионате и Кубке Мордовии было объявлено изначально. Задачу на сезон мы не скрываем – минимум быть в призерах. Я – человек амбициозный, этого же требую от ребят.

ФК "Саранск" - это параллельный проект, и как сложится дальнейшее сотрудничество с "Мордовией", зависит от руководства. Мое дело – тренировать. "Саранск" - это не фарм-клуб "Мордовии". На данный момент это отдельная футбольная команда, которую поддерживает руководство города", - поведал Савочкин.

Источник: izvmor.ru