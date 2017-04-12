В Мордовии лагеря и санатории готовят к летней оздоровительной кампании

На территории Мордовии летом 2017 года будут работать 424 лечебно-оздоровительных учреждений, в том числе 269 санаториев с дневным пребыванием детей, 82 лагеря труда и отдыха, 44 палаточных лагеря. В настоящее время в учреждениях летней оздоровительной кампании проводится ремонт помещений, систем водоснабжения, канализации, электроосвещения, закупается оборудование для пищеблоков, медкабинетов, мебель, мягкий инвентарь, светильники.

Кроме того, в лагерях и санаториях будет работать квалифицированный медицинский персонал - 198 врачей и 320 медсестер, сообщили в Управлении Роспотребнадзора по РМ.

Как сообщалось ранее, при исправительной колонии № 2 ФСИН Мордовии начала работать линия по пастеризации и упаковке молока в полиэтиленовые пакеты.

Источник: 13.rospotrebnadzor.ru