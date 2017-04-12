Житель Саранска, до смерти забивший мать из-за нежелания ухаживать за ней, сядет на 7 лет

Жителю Саранска вынесли приговор за убийство престарелой матери. Трагедия произошла 25 декабря 2016 года в доме по улице Косарева.

В пресс-службе СКР по РМ сообщили, что 57-летний гражданин, пребывая в нетрезвом состоянии, набросился и стал бить кулаками по голове 86-летней пенсионерки. Во время следствия преступник рассказал, что причиной стала ссора из-за необходимости ухаживать за престарелой женщиной.

В итоге пенсионерка получила тяжелые травмы и умерла в больнице спустя двое суток после побоев. Приговором суда гражданину назначено 7 лет лишения свободы в исправительной колонии строгого режима.

Как сообщалось ранее, большая трагедия произошла в селе Кажлодка Торбеевского района. Там пожилой мужчина и двое его внуков насмерть отравились угарным газом.

Источник: 13.мвд.рф