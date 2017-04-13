Киллеров из Мордовии, переодевшихся в женщин для совершения убийства, осудят в Нижнем Новгороде

Двое участников ОПГ из Мордовии, которые обвиняются в расстреле членов противоборствующей группировки, предстанут перед судом Нижнего Новгорода. Как стало известно из материалов дела, вечером 24 февраля 2004 года мужчины приехали к одному из домов по улице Островского Сормовского района, где жили будущие жертвы. При этом киллеры переоделись в женскую одежду, надели парики и гуляли с детскими колясками, чтобы их не узнали.

Когда их главная цель и его телохранитель вышли из дома, чтобы сесть в машину, киллеры несколько раз выстрелили в них из пистолетов с глушителями.

От полученных ранений 34-летний лидер группировки и его 27-летний телохранитель скончались на месте. После этого нападавшие, избавившись от оружия и одежды, в которой совершали преступление, вернулись в Мордовию.

Предполагаемых убийц удалось задержать только в минувшем году. Уголовное дело направлено в суд.