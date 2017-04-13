"Мордовия" на 3-й добавленной минуте упустила ничью в матче с "Тюменью"

Саранская "Мордовия" потерпела поражение от ФК "Тюмень" в матче 31-го тура ФНЛ. Встреча состоялась в Тюмени и завершилась со счетом 2:1 в пользу хозяев.

Гости вышли вперед уже на 12-й минуте после гола Деобальда. В концовке первого тайма Рябокобыленко счет сравнял. Игра катилась к ничейному исходу, однако на 3-й добавленной минуте Ахмедов принес победу "Тюмени".

"Тюмень" – "Мордовия" - 2:1 (1:1)

Голы: 0:1 Деобальд (12), 1:1 Рябокобыленко (40), 2:1 Ахмедов (90+3).

"Тюмень": Смирнов, Шакуро (Шляпкин, 46), Маслов, Ахмедов, Гузь, Кленкин, Теленков (Лешонок, 59), Чудин, Рябокобыленко, Мамтов, Чуканов (Глухов, 81).

"Мордовия": Леонов, Сабитов (В. Сысуев, 58), Осипов, Навлётов, Багаев, Лебедев, Деобальд (Молодцов, 63), Игнатович, Кренделев, Дегтярев (Петров, 41; Алхазов, 82), Амбарцумян.

Предупреждения: Рябокобыленко, 23, Гузь, 90 - Багаев, 90+2, Осипов, 90+2.