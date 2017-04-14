В Саранске 14 апреля начинается обучение волонтеров к Кубку Конфедераций и ЧМ-2018

Сегодня, 14 апреля, в Саранске на базе МГУ им. Н. П. Огарева стартует обучение волонтеров для участия в проведении Кубка Конфедераций – 2017 и чемпионата мира по футболу – 2018.

Программу обучения Кубка Конфедераций пройдут более 100 волонтеров Оргкомитета "Россия-2018" и Центра подготовки городских волонтеров из 6 городов-организаторов: Калининграда, Самары, Волгограда, Нижнего Новгорода, Ростова-на-Дону и Саранска. Волонтеры познакомятся с историей Кубка Конфедераций и чемпионата мира, узнают о стратегических целях данных событий, ознакомятся с функциональными обязанностями, отработают навыки взаимодействия с клиентскими группами.

Для всех участников обучения предусмотрена большая экскурсионная программа по объектам ЧМ-2018 и основным достопримечательностям города.

Источник: saransk-2018.com