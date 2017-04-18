Стадион "Мордовия Арена" готов на 70% за 255 дней до сдачи в эксплуатацию

Зампред Правительства России, председатель оргкомитета "Россия-2018" Виталий Мутко в ходе визита в Саранск побывал на строительстве главного объекта предстоящего ЧМ-2018 – стадиона "Мордовия Арена". О ходе работ доложил генеральный директор ПСО "Казань" Равиль Зиганшин.

За 255 дней до сдачи в эксплуатацию "Мордовия Арена" готова на 70%. Подрядчик сообщил о завершении монтажа кровельных блоков, из 88 наружных металлических консолей уже смонтировано 82. Виталий Мутко и врио главы Мордовии Владимир Волков осмотрели внутренние помещения нового стадиона - раздевалки для футболистов, душевые, залы для разминки, скайбоксы, пресс-центр, а также поднялись на смотровую площадку.

С одной стороны здесь гостям предстал прекрасный панорамный вид на благоустраиваемую набережную реки Инсар. Виталий Мутко поинтересовался, будет ли на набережной зеленая и пешеходная зона, на что Владимир Волков заявил о планах по созданию здесь настоящей зоны отдыха для горожан.

Источник: fc-mordovia.ru