В Саранске начинают искать граждан, готовых сдавать свое жилье в аренду во время ЧМ-2018

В Саранске будет создан уникальный банк данных, куда включат всех граждан, готовых сдавать свое жилье гостям чемпионата мира по футболу 2018 года. Речь идет не только о квартирах, но и комнатах, а также домах в частном секторе.

Реестр начнут формировать уже в ближайшее время. Для этого на платежках ЖКХ разместят информацию об оригинальной инициативе. Кроме того, городские чиновники намерены лично искать желающих предоставить жилье в аренду. Сотрудникам администрации и работникам управляющих компаний предложено буквально ходить по дворам и выявлять потенциальных арендодателей.

После тщательного мониторинга и будет сформирован банк данных с контактами хозяев жилья, а также фотографиями и адресами комнат, квартир и домов.

Источник: izvmor.ru