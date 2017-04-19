В Мордовии пьяный угонщик сбился с пути и не смог доехать до подруги

В полицию республики обратился житель с. Ушаковка Атяшевского района с заявлением об угоне автомобиля.

Пострадавший рассказал правоохранителям, что неизвестный завладел его автомобилем марки "ВАЗ-2110", которую он припарковал в 800-х метрах от села Покровское, на территории фермы, сотрудником которой являлся. Мужчина объяснил, что выявил отсутствие машины утром, уже после ночной смены.

На протяжении дежурных суток в итоге оперативно-разыскных мероприятий представители полиции выявили похищенный автомобиль в технически исправном состоянии в поселке Птицесовхоз. В салоне машины пребывал предполагаемый угонщик. 23-летний уроженец с. Покровское, прежде судимый за осуществление аналогичного правонарушения, был доставлен в отделение полиции.

Как обнаружилось в процессе дознания, правонарушитель, являясь сослуживцем потерпевшего, целенаправленно вышел на два часа раньше с работы с целью угона авто. На чужом автомобиля он намеревался добраться до п. Чамзинка к своей знакомой. Но, будучи в состоянии алкогольного опьянения, сбился с пути и заехал в п. Птицесовхоз, где спустя пару минут был найден.

По данному факту возбуждено уголовное дело.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Мордовия