Более 60 тысяч абонентов «Ростелекома» в Республике Мордовия пользуются личным кабинетом

В Республике Мордовия более 60 тысяч абонентов «Ростелекома» пользуются Единым личным кабинетом (ЕЛК). Ежемесячно в нем регистрируются более полутора тысяч человек.

«Дистанционный сервис позволяет абонентам самостоятельно управлять услугами в удобное для них время. Чтобы поменять тарифный план или оплатить услуги без комиссии даже при нулевом балансе, проверить размер начислений, просмотреть статистику использования услуг за любой период, не обязательно обращаться в офис компании, удобнее воспользоваться личным кабинетом. Проконсультироваться по вопросам обслуживания можно также дистанционно через онлайн-чат ЕЛК», – отметила заместитель директора филиала в Республике Мордовия ПАО «Ростелеком» – директор по работе с массовым сегментом Светлана Родина.

В личном кабинете доступна информация о балансе, платежах, начислениях, статусах подключенных услуг и опций, проводимых акциях. Сервис позволяет оплачивать услуги без комиссии с моментальным зачислением средств на счет с помощью банковских карт или электронными деньгами (Яндекс.Деньги), подключать «автоплатеж», управлять бонусами, а также оплачивать услуги связи за родственников – абонентов «Ростелекома», присоединив их лицевые счета к своей учетной записи.

Пройти регистрацию в ЕЛК можно на корпоративном сайте www.rt.ru в разделе «Личный кабинет» или перейти по ссылке https://lk.rt.ru, а также установив бесплатное приложение «Мой Ростелеком» для мобильных устройств с операционными системами iOS и Android в AppStore и GooglePlay. Вход в кабинет возможен и через аккаунт в социальных сетях «ВКонтакте», «Одноклассники» и Facebook.