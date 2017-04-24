В Мордовии нашли контрафактную продукцию с символикой FIFA 2018

В Мордовии подвели результаты операции "Контрафакт".

Сообщается, что в результате операции оперативниками было изъято 354 единицы товара с поддельными символами производителей. Это головные уборы, спортивная обувь и одежда, игрушки и парфюмерия. В том числе выявлено 2 факта реализации вещей с незаконно нанесенной символикой ЧМ-2018.

На данный момент все конфискованные товары отправлены на экспертизу. По итогам будет принято решение о привлечении виновных к административной или уголовной ответственности.

Как сообщалось ранее, в Саранске перед ЧМ-2018 проверят качество сотовой связи.

Источник: izvmor.ru