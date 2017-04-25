"Общая газета" установила принцип успешности бизнес-проектов Михалкова и Кончаловского

Братья Михалковы-Кончаловские – поистине локомотивы российской культуры. Причем чем больше удается им получить бюджетных трансфертов на свои проекты, тем эффективнее они работают… на благо собственно мэтров. А вот далекие от культуры инициативы, такие, например, как сеть отечественных фастфудов «Едим дома», глохнут на корню, не получив бюджетной поддержки.



Так, Андрей Кончаловский учредил Продюсерский центр Андрея Кончаловского и Кинокомпанию Андрея Кончаловского. Самым прибыльным их проектом стала организация ретроспективного показа фильмов… правильно, Андрея Кончаловского. По информации «Общей газеты», на это мероприятие мэтр получил из бюджета 12 миллионов рублей. Или, к примеру, совместное предприятие братьев-режиссеров – Фонд Петра Кончаловского, которому из года в год достаются самые выгодные госконтракты.

Не отстает от старшего брата и младший, Никита. В его руках, в частности, находится Российский союз правообладателей, председателем правления которого является, кстати, представитель нового поколения династии – Артем Михалков.



Судьба миллиардов рублей авторских отчислений, проходящих ежегодно через РСП, государству остается, увы, неизвестной. Не спешит отчитываться Никита Сергеевич и о финансовых сделках Российского фонда культуры, главой и совладельцем которого он является. И это при том, что ежегодно из бюджета в РФК поступают транши на миллиарды рублей. Зато, когда у Михалкова возникли финансовые трудности, он тут же поспешил обратиться лично к президенту Владимиру Путину, чтобы поведать ему с глазу на глаз, как будет реформироваться Фонд, при условии, конечно, что государство опять ему поможет.

Источник: http://og.ru