Защитник "Мордовии" Цицаров вошел в символическую пятерку первенства ВХЛ по итогам сезона

Защитник ХК "Мордовия" Станислав Цицаров вошел в символическую пятерку игроков по итогам завершившегося первенства ВХЛ. Торжественная церемония определения лучших из лучших прошла в подмосковном отеле Hilton Garden.

Помимо Цицарова в пятерку лучших вошли: вратарь Михаил Шпаков ("Славутич"), защитник – Артур Топорков ("Ростов") и нападающие Дмитрий Цыбин ("Челны"), Василий Мякинин ("Ростов") и Евгений Попитич ("Славутич").

"Лучшим тренером первенства ВХЛ" признан Дмитрий Максимов, который привел смоленский "Славутич" к серебряным медалям чемпионата. Приз "Лучший игрок первенства ВХЛ" получил Дмитрий Цыбин.

Источник: hcmordovia.ru