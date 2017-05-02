Студентка из Саранска заработала 80 тыс. рублей, задав вопрос в "Что? Где? Когда?"

Студентка из Саранска Екатерина Лутова сыграла против знатоков команды Балаша Касумова интеллектуального клуба "Что? Где? Когда?". В 8-м раунде волчок выбрал вопрос Екатерины. Девушку интересовало, о ком в одной из своих статей писал Всеволод Мейерхольд. После минуты обсуждения знатоки дали ответ, но он оказался неверным.

На самом деле в статье речь шла о марионетке. К слову, во время обсуждения знатоки озвучивали данную версию, но окончательно на ней не остановились. Таким образом, Екатерина Лутова из Саранска обыграла знатоков и заработала 80 тысяч рублей.

Отметим, что команда Балаша Касумова все же одержала итоговую победу и вышла в финал весенней серии "Что? Где? Когда".

Источник: izvmor.ru