В связи с легкоатлетической эстафетой в Саранске 4 мая ограничат движение транспорта

В четверг, 4 мая, в Саранске пройдет легкоатлетическая эстафета, посвященная приближающемуся Дню Победы. В связи с этим в городе будет временно ограничено движение транспорта по следующим улицам: Советская, Ботевградская, Старопосадская, Республиканская, Московская и Рабочая.

Ограничения будут действовать с 8:30 до 13.00. Исключение составят спецмашины.

Кроме того, на указанных улицах будет исключена парковка всех видов транспортных средств с 20:00 3 мая до 8:30 4 мая.

Как сообщалось ранее, праздник Первомая прошел в Саранске весело и радостно, если не принимать во внимание некоторые неприятные моменты. К примеру, в парке культуры и отдыха им. А.С. Пушкина горожанам приходилось выстаивать огромные очереди в кассы, чтобы приобрести заветный билет на аттракционы.

Источник: adm-saransk.ru