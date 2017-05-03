9-классница из Мордовии взяла бронзу на международной Менделеевской олимпиаде по химии

Ученица 9-го класса Анастасия Адайкина из Зубовой Поляны стала бронзовым призером международной Менделеевской олимпиады школьников по химии. Соревнование прошло в Астане (Казахстан).

В олимпиаде приняли участие команды из 20 стран, в том числе и из России. Нашу страну представляла команда из 10 лучших юных химиков, в число которых вошла старшеклассница республиканского лицея для одаренных детей.

Стоит отметить, что Анастасия стала третьей медалисткой международной олимпиады среди химиков мордовского лицея. Первые две медали в активе Андрея Королева и Максима Сухорукова.

Теперь Адайкина и еще двое лицеистов из РМ, Алексей Шилин и Анастасия Дектярева, пройдут отбор в Национальную сборную команду, которая будет представлять Россию на 49-й Мировой химической олимпиаде в Таиланде летом этого года.

Источник: izvmor.ru