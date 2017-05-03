Репетиция Парада Победы в Саранске ограничит движение и парковку транспорта 5 и 8 мая

В Саранске грядет масштабная репетиция празднования Дня Победы. В связи с этим в столице РМ 5 и 8 мая временно ограничат движение и парковку, сообщили в горадминистрации.

Ограничения будут действовать с 8:00 до 14:00 5 и 8 мая по Советской на участке от улицы Пролетарской до улицы Большевистской и по проспекту Ленина на участке от Коммунистической до Советской.

Кроме того, с 14:00 до 18:00 5 и 8 мая по Советской от Пролетарской до Большевистской и по проспекту Ленина на участке от Коммунистической до Советской также нельзя будет ни ездить, ни парковаться.

Движение всех видов транспорта также будет временно ограничено с 14:00 до 18:00 5 и 8 мая по Демократической от Коммунистической до Советской и Красноармейской на участке от Саранской до Советской.

Источник: adm-saransk.ru