В Мордовии водитель на "Хендай" влетел в отбойник и попал в больницу

В Краснослободском районе Мордовии иномарка "Хендай Акцент" влетела в отбойник. По данным пресс-службы ГИБДД по РМ, водитель иномарки потерял контроль над автомобилем, в результате чего тот протаранил металлическое ограждение проезжей части.

В результате ДТП водитель был доставлен в больницу. На момент аварии он был трезв. К счастью, травмы автомобилиста оказались не особо серьезными - после оказания помощи мужчину отпустили домой.

В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.

Как сообщалось ранее, в Зубово-Полянском районе произошло ДТП, виновником которого стал водитель отечественной "Нивы". Нарушитель протаранил вазовскую "семерку", после чего скрылся с места ЧП.

Источник: gibdd.ru/r/13