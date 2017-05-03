Мордовский борец Артем Сурков примет участие в чемпионате Европы по спортивной борьбе в Сербии

Воспитанник СШОР Мордовии Артем Сурков примет участие в турнире по греко-римской борьбе, который пройдет в рамках чемпионата Европы по спортивной борьбе в городе Нови-Сад (Сербия) 6 и 7 мая. Сурков выступит в весовой категории до 66 кг.

Полностью состав сборной России выглядит следующим образом:

Весовая категория до 59 кг - Мингиян Семенов; до 66 кг - Артем Сурков; до 71 кг - Абуязид Манцигов; до 75 кг - Чингиз Лабазанов; до 80 кг - Адлан Акиев; до 85 кг - Давит Чакветадзе; до 98 кг - Никита Мельников; до 130 кг - Виталий Щур.

Как сообщалось ранее, в Кемерово прошел Кубок России по пауэрлифтингу (жиму и жиму классическому), участие в котором приняли и спортсмены из Мордовии. В весовой категории до 74 кг победу одержал Артур Машинский. Серебряным призером стал Александр Громов, выступавший в весовой категории до 83 кг.

Источник: izvmor.ru