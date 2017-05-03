В Саранске ищут молодых людей, укравших две пары брюк и толстовку из магазина

Полиция Саранска ищет четверых юношей, которые совершили кражу в магазине спортивной одежды. Согласно имеющимся данным, 21 апреля "невеликолепная четверка" похитила из торговой точки на улице Пролетарской две пары брюк и толстовку.

Момент пребывания воров в магазине зафиксировали камеры наблюдения. Все подозреваемые худощавого телосложения, примерно одного роста (165-170 см), на вид каждому не более 20 лет.

Один был одет в черную ветровку, трико, светлую толстовку, на ногах черные кроссовки. На втором была ветровка серого цвета с капюшоном, синие джинсы, на ногах черные кроссовки, за спиной рюкзак. У третьего была куртка синего цвета, спортивное трико, на ногах черные кроссовки. Четвертый был одет в куртку черного цвета, светлые джинсы, на ногах черные кроссовки.

Источник: 13.мвд.рф