Более 13 тысяч жителей Мордовии получат поздравления с Днем Победы от президента РФ

Сотрудникам Почты России предстоит славно потрудиться в преддверии Дня Победы. Со 2 по 9 мая ветеранам войны и труженикам тыла по всей стране будет отправлено свыше 1,8 млн персональных поздравлений от президента РФ Владимира Путина.

В Мордовии таких людей проживает 13216, из них 4258 - в Саранске. Если ветеран или труженик тыла не будет обнаружен по месту прописки, будет вестись совместная работа по уточнению адресных данных получателей. В случае смены места жительства поздравления будут доставлены ветеранам на новые адреса в пределах страны. Если же адресаты будут временно отсутствовать в стране, то почтальоны в течение месяца будут неоднократно повторять доставку.

Источник: izvmor.ru