В память о ветеранах спорта из Ичалковского района состоялся турнир по борьбе

В поселке Кемля прошел республиканский турнир по греко-римской борьбе. Участие в нем приняли более 100 юных спортсменов.

Соревнования были посвящены памяти ветеранов спорта, уроженцев Ичалковского района.

Победу в своих возрастных категориях одержали: Вадим Кащеев, Айса Абдуллов, Даниил Грачев, Абдуллах Магомедов, Богдан Струнников, Олег Семейкин, Станислав Хачатуров, Никита Буйлов, Дмитрий Чиндяйкин, Александр Польдин, Виктор Сефаев и Владислав Семенков.

Как сообщалось ранее, два юных спортсмена из Рузаевки выиграли всероссийский юношеский турнир по греко-римской борьбе памяти заслуженного тренера СССР Владимира Кантермана. Участниками состязания стали 160 спортсменов из разных городов Российской Федерации.

Источник: izvmor.ru