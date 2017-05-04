Танцоры из Мордовии стали победителями международного конкурса в Москве

Танцевальный коллектив из МГУ им. Н. П. Огарёва "Багира" стал победителем международного конкурса хореографического искусства "Dance Continent", который прошел в Москве. Саранские танцоры стали лауреатом 1-й степени в номинации "Театр танца", сообщили в пресс-службе вуза.

Кроме того, Екатерина Чигаева и Полина Калюжная стали дипломантами 1-й степени в номинации "Современный танец". Наталья Моисеева и Виктория Жумабаева завоевали диплом 1-й степени в той же номинации.

Как сообщалось ранее, в мордовской ИК-14 осужденные девушки презентовали свою версию легендарного мюзикла "Мамма Мия". Основой сюжета стала реальная история солистки шведской группы АВВА. Стоит отметить, что костюмы и декорации для выступления изготовили сами заключенные.

Источник: izvmor.ru