Бал ветеранов "Под звуки Победного вальса…" в 16-й раз прошел в Саранске

В городском Дворце культуры Саранска накануне, 4 мая, в честь приближающегося дня Победы прошел бал ветеранов "Под звуки Победного вальса…". Мероприятие уже стало традиционным, так как проходило в 16-й раз.

Праздник собрал представителей старшего поколения из разных микрорайонов Саранска и пригородов. Тон празднику задали артисты танцевального коллектива SkyDance и участники клуба "Вдохновение".

Творческие подарки для собравшихся также преподнесли коллективы городского ДК – народный ансамбль скрипачей, ансамбль русской песни "Млада" и солисты – Александр Лобурев, Сергей Сонин, Юлия Трибушинина, Анастасия Малашкина и Евгений Копинов.

Источник: izvmor.ru