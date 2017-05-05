Гость из Нижегородской области обнаружил ружье в доме, купленном в Мордовии

Житель Нижегородской области, приобретя дом в Темниковском районе Мордовии, с удивлением обнаружил в строении гладкоствольное охотничье ружье "ТОЗ-БМ". Свою находку он принес в местную полицию.

Как сообщили в пресс-службе МВД по РМ, несколько дней назад гражданин купил дом в селе Пурдошки. Разбирая кладовку, новый владелец наткнулся на сверток, в котором оказалось огнестрельное оружие 1963 года выпуска. Нижегородец поспешил сдать находку в полицию, где выяснили, что ружье не является зарегистрированным.

Ранее сообщалось, что житель мордовской деревни Дашкино принес в отделение полиции "Темниковский" ружье 16-го калибра. Мужчина добровольно выдал оперативникам оружие, которое, по его словам, нашел несколько дней назад в лесу недалеко от своей деревни.

Источник: 13.мвд.рф