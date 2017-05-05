После салюта в День Победы жителей и гостей Саранска развезут в микрорайоны города

Празднование Дня Победы в Саранске традиционно завершится салютом, после которого жителей и гостей города развезут по домам в микрорайоны. Об этом сообщили в администрации города.

Граждан, отправляющихся на Химмаш, транспорт будет ждать на улице Володарского (район школы № 39). На Юго-запад и Светотехстрой можно будет уехать с Советской (район Кафедрального Собора Ф.Ф. Ушакова) и Коммунистической (ост. Театр оперы и балета). В направлении Юго-запад, Ялга, Николаевка автобусы поедут с ул. Московская (ост. Парк).

Как сообщалось ранее, в городском Дворце культуры Саранска накануне, 4 мая, в честь приближающегося дня Победы прошел бал ветеранов "Под звуки Победного вальса…". Мероприятие уже стало традиционным, так как проходило в 16-й раз.

Источник: adm-saransk.ru