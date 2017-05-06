В апреле Владимир Волков поднялся на 1 позицию в рейтинге влияния глав субъектов РФ

Врио главы Мордовии Владимир Волков в рейтинге влияния глав субъектов Российской Федерации за апрель 2017 года поднялся на 1 строку и занял 27-е место в группе руководителей регионов с сильным влиянием. Экспертный опрос провело агентство политических и экономических коммуникаций.

Первая тройка лидеров осталась неизменной. Возглавляет рейтинг мэр Москвы Сергей Собянин. Второе место остается за главой Чеченской Республики Рамзаном Кадыровым, третье – за главой Татарстана Рустамом Миннихановым.

По итогам второго месяца весны свои позиции укрепляют и.о. глав регионов, которые готовятся к собственным выборам в сентябре 2017 года.

Источник: izvmor.ru