Елена Анюшина завоевала 2 золотые медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ

Представительницы Мордовии Елена Анюшина и Елена Терехова завоевали три медали на Кубке России по гребле на байдарках и каноэ. Соревнования проходят на Кубани.

Анюшина стала первой на дистанции 200 м в байдарке-одиночке и байдарке-двойке. Терехова заняла третье место в байдарке-двойке.

В общей сложности в Кубке России принимают участие 278 спортсменов из 28 регионов. Самому молодому участнику всего 15 лет, а самому возрастному - 45.

По итогам соревнований будет сформирована команда для участия во втором и третьем этапах Кубка мира ИКФ, которые пройдут с 26 по 28 мая в Сегеде (Венгрия) и со 2 по 4 июня в Белграде (Сербия) соответственно.

Источник: izvmor.ru