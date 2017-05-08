Более 1500 полицейских будут обеспечивать порядок в Мордовии в День Победы

Массовые мероприятия, посвященные 72-й годовщине Победы в Великой Отечественной войне, 9 мая на территории Мордовии будут охранять более 1500 полицейских. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РМ.

Полицейские будут нести службу в режиме повышенной оперативной готовности. При охране порядка при проведении торжеств будут задействованы не только сотрудники полиции, но и представители общественных формирований правоохранительной направленности, казачества, работники частных охранных организаций. На случай осложнения оперативной обстановки сформирован резерв, в состав которого, в том числе, вошли сотрудники Росгвардии.

При проведении праздничных мероприятий планируется максимальное использование возможности аппаратно-программных комплексов "Безопасный город", "Безопасный регион" и комплекса специальной аппаратуры для бесконтактного определения нарушения контролируемой зоны.

Источник: 13.мвд.рф